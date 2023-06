Duplice omicidio nel Napoletano. Diffusa la foto del sospettato

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - Neli carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un. Il fatto è accaduto a Sant'Antimo, in piazza Sant'Antonio e via Caruso. Le vittime sono un uomo e una donna. I carabinieri, intervenuti in piazzetta Sant'Antonio dopo la segnalazione di spari, hanno trovato il cadavere del Luigi Cammisa, 29 anni, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Altri militari erano andati in un appartamento di via Caruso 17, sempre dopo una segnalazione, dopo giaceva il corpo di Maria Brigida Pesacane, 24 anni. Anche la donna era stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco. Le due vittime sono cognati. Non si esclude alcuna pista, anche se per ora gli inquirenti lo classificano come. C'è unC'e' un ...

Leggi Anche Giulia Tramontano, veleno per topi in casa: Impagnatiello avrebbe premeditato l'Leggi Anche Giulia Tramontano, in un tombino a Milano patente e bancomat della ragazza - L'arma del delitto in una coltelliera TI POTREBBE INTERESSAREAGI - Nel Napoletano i carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un. Il fatto è accaduto a Sant'Antimo , in piazza Sant'Antonio e via Caruso. Le vittime sono un uomo e una donna. I carabinieri, intervenuti in piazzetta Sant'Antonio dopo la ...Scicli - Restano in custodia cautelare in carcere i fratelli Mauro e Roberto Gesso, sciclitani di 43 e 50, indagati pertentatoaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi e per la ricettazione e la detenzione abusiva d'arma. News Correlate ...

Napoli, duplice omicidio a Sant'Antimo: due cognati uccisi a colpi d'arma da fuoco Open

Si segue soprattutto la pista familiare per il duplice omicidio avvenuto a Sant’Antimo, dove stamattina un uomo ed una donna sono stati uccisi ...Shock a Sant'Antimo dove nelle scorse ore si è consumato un duplice omicidio: due cognati sono stati uccisi, è ricercato il suocero ...