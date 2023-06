Duplice omicidio a Sant’Antimo | uccisi un uomo e una donna | sono cognati

(Di giovedì 8 giugno 2023). Une unastati trovati senza vita in due luoghi diversi. Si tratterebbe di Luigi Cammisa, 29enne, ucciso a colpi di pistola e rinvenuto a terra, in piazzetta Sant’Antonio, e di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, ammazzata nelle stesse modalità.une L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AGI - Nel Napoletano i carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un. Il fatto è accaduto a Sant'Antimo, in piazza Sant'Antonio e via Caruso. Le vittime sono un uomo e una donna.a Sant'Antimo a Napoli. Al momento si sa che si tratta di un uomo e di una donna. Indagano i Carabinieri.in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, si tratta di un uomo e di una donna. Il delitto a Sant'Antimo, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. . 8 giugno 2023

Duplice omicidio a Sant'Antimo nel Napoletano, morti uomo e donna 20enni: sono cognati Fanpage.it

. Questa mattina a Sant’Antimo i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti a piazzetta sant’antonio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto - a terra - il cadavere del ...Napoli, 8 giugno 2023 – Duplice omicidio a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, le vittime sono un uomo e una donna, cognati. Secondo quanto al momento ricos ...