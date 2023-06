Duplice omicidio a Sant' Antimo oggi | uccisi un uomo e una donna

I Gesso sono entrambi indagati oltre che pertentatoaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, anche per la ricettazione e la detenzione abusiva d'arma.Tutti sono accusati die occultamento di cadavere. L', che il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia definì 'in stile mafioso per motivi banali' è avvenuto il 21 aprile ...... in modo da stabilire la qualificazione dello stesso come persona giuridica e determinare l'imputazione di. Un elemento che, oltre a garantire il massimo della pena e ad allontanare ...

Duplice omicidio a Sant'Antimo nel Napoletano: morti uomo e donna Fanpage.it

Duplice omicidio in provincia di Napoli. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, si tratta di un uomo e di una donna. Il delitto a Sant'Antimo, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. (ANSA). (ANSA) ...Le forze dell'ordine hanno prontamente risposto agli omicidi, stabilendo un perimetro di sicurezza e iniziando le indagini ...