Duplice omicidio a Sant' Antimo | chi sono Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane i due cognati uccisi

Erano cognati le due vittime, un uomo ed una donna, uccisi stamattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Secondo quanto al momento ricostruito, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono ...È Raffaele Caiazzo , 43 anni compiuti il 22 maggio, il principale sospettato deldi Sant'Antimo . Caiazzo è il papà di Anna e Alfredo, rispettivamente coniugi di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane . L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Caiazzo ...

Duplice omicidio in strada a Sant'Antimo vicino Napoli: trovati morti un uomo e una donna, sono cognati Virgilio Notizie

Nella cittadina del napoletano sotto choc per il duplice omicidio avvenuto nella notte, il sindaco conferma l'iniziativa per Giulia e Thiago, la 29enne incinta di 7 mesi ammazzata dal compagno a Senag ...Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, in due luoghi diversi, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. Secondo una prima ricostruzione dei…