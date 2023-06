e Steven Spielberg, un affetto lungo una vita LE IMMAGINI SOCIAL Fotogallery - Victoria dei Maneskin e la nuova fidanzata Luna LE IMMAGINI Fotogallery - Vasco Rossi via la tour 2023 da ...ha iniziato il suo percorso d'attrice da giovanissima. Era soltanto una bambina quando è approdata sul set di E. T. L'extra - terrestre , per cui non stupisce il fatto che abbia stretto ...ha svelato che Steven Spielberg ha rappresentato nella sua vita una figura paterna , in grado di starle accanto e sostenerla più del padre biologico. Un nuovo articolo pubblicato su ...

Drew Barrymore e l'infanzia allo sbando: "Chiesi a Steven Spielberg di diventare mio padre" TGCOM

Quando nel 1981 Steven Spielberg scelse Drew Barrymore per "E.T." l'attrice aveva solo 7 anni ma un'esistenza già travagliata. Tra di loro scattò un rapporto padre-figlia, con il regista che cercava d ...Drew Barrymore ha un bellissimo ricordo dell'esperienza sul set di E.T. e, anzi, ha considerato Steven Spielberg al pari di una figura genitoriale nella sua vita.