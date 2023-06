Draghi e Zuppi | due italiani con prospettive diverse sulla guerra in Ucraina

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’ex premier italiano ed ex governatore della Banca centrale europea (Bce), Mario, torna a far sentire la sua voce, più rispettata all’estero che in patria. E nel corso di un incontro al Massachusetts Institute of Technology (MIT) parla dellain. Chiama alla vittoria contro la Russia ma di fatto ammette che si tratta di una prospettiva difficile e, per contrasto, fa risaltare l’importanza della missione di pace del Vaticano. “La brutale invasione dell’da parte della Russia non è un atto di follia imprevedibile, ma è il passo successivo e premeditato dell’agenda del presidente Putin e un colpo deciso all’Unione europea” afferma. I valori esistenziali dell’Unione Europea, così li definisce l’ex premier, “sono la pace, la libertà e il rispetto della sovranità ...

Dopo il cardinalegiungerà a Kiev la delegazione africana per favorire la pace. Alla missione ...fine al massacro e renderebbero l'Europa più sicura) interviene l'ex Premier Mariocon un ...- Gli interessi dell'Europa secondocoincidono con quelli degli Stati Uniti. Io penso che ... Il cardinala Kiev: 'Obiettivo la mediazione' - In terzo luogo la guerra tende a consolidare ...guerra mondiale' - guarda LE PAROLE DI- Il cardinale Matteo, che sta portando avanti la missione di pace del Vaticano, dice che prima di compiere altri passi dopo la visita in Ucraina ...

Si è appena conclusa la prima parte della missione di Pace del card. Matteo Maria Zuppi che a Kiev, per ora, non ha potuto superare il muro di gomma di Zelensky, che è ancora convinto di poter vincere ...