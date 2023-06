Draghi ci mostra il futuro | la sicurezza economica ce l' addebitano in busta paga

(Di giovedì 8 giugno 2023) Rimpatriare le produzioni (il famoso reshoring) per non dipendere da paesi come Russia, Cina o India avrà un costo in termini di inflazione. Che solo per questo, a livello globale, potrebbe salire tra lo 0,9 e il 4,8 per cento. Chi paga? Non le imprese, che fanno profitti, ma i lavoratori che perdono potere d'acquisto

Draghi ci mostra il futuro: la sicurezza economica ce l'addebitano in ... L'HuffPost

Rimpatriare le produzioni (il famoso reshoring) per non dipendere da paesi come Russia, Cina o India avrà un costo in termini di inflazione. Che solo per ...Guerra, gli aggiornamenti in tempo reale. L'Ucraina deve vincere la guerra o per l'Ue sarà «un colpo fatale», secondo Mario Draghi. L'ex premier aggiunge ...