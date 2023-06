Dove giocano gli azzurri che fanno sognare ai Mondiali Under 20? Il mercato diventa frizzante

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non solo Casadei, Baldanzi e Pafundi. Nell’Italia20 che sta stupendo aidi categoria in Argentina c’è molto di più. Giovani talenti che Carmine Nunziata ha forgiato e messo in campo con sapienza in queste prime cinque partite del torneo. E che ora sognano l’impresa: battere la Corea del Sud questa sera a La Plata (fischio d’inizio ore 23) per centrare la prima storica finale nella Coppa del Mondo20. Glinon ci sono mai riusciti. Ma con le loro stupende prestazioni sono a un passo dal sogno. E non vogliono svegliarsi. Chi si è svegliato, invece, è il calcio. Con i suoi addetti ai lavori. Tutto normale, a fine stagione. Ma è chiaro che alcuni giocatori dell’Italia impegnati al Mondiale20, fino a ieri sconosciuti ai più, abbiano attirato ...