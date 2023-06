Dove è stato girato Spirale di bugie location e ambientazione serie tv

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 8 giugno 2023)ditv di Rai 2diè unatv australiana in onda in prima visione su Rai 2. Conosciuta con il titolo Lie with me, la fiction diretta da Scott Major racconta la storia di una coppia, Anna e Jake Fallmont (Charlie Brooks e Brett Tucker) che per recuperare il matrimonio in crisi decide di trasferirsi con i due figli piccoli in una nuova località. Curiosi di scoprire l’di questa storia ? Eccodisi trova la casa di Fallmont ? A seguire tutte le...