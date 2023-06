Dopo la distruzione della diga in Ucraina anche il finto pacifismo diventa complicità diretta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Penso che la storia si incaricherà di misurare la miseria di chi, a destra e a sinistra, continua a invocare la fineguerra come sigillovittoria di Putin facendosi scudo di una parola nobile come “

Le immagini dell'esercito ucraino mostrano la regione di Kherson allagatache la diga di Nova Kakhovka nel sud dell'Ucraina è stata distrutta. Circa 42.000 persone sono ... "Ladella ...AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deplorato la mancanza di aiuti umanitari da parte delle Nazioni Unite e della Croce Rossaladella diga di Kakhovka nel sud del Paese. 'L'ONU, le Nazioni Unite e i rappresentanti della Croce Rossa non ci sono. In tutte queste ore non ci sono ancora', ha detto Zelensky in ...I soccorritori stanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondatail crollo ...spiegando che l'Ucraina non conosce ancora l'entità completa dei danni causati dalla...

Zelensky: "Scioccato per la mancanza di aiuti dopo la distruzione ... AGI - Agenzia Italia

Penso che la storia si incaricherà di misurare la miseria di chi, a destra e a sinistra, continua a invocare la fine della guerra come sigillo della vittoria ...Allerta per diminuzione del livello idrico che garantisce il raffreddamento dei nuclei di uranio dell'impianto. Direttore Agenzia atomica Grossi a stampa russa: "Incidente avrebbe grandi conseguenze r ...