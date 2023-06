Dopo il «cörsivoe» | Elisa ci insegna la vita

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 giugno 2023) A un certo punto la poveretta non ne ha potuto più e all’ennesimo insulto degli hater che continuamente le scrivevano: «Ma vai a lavorare», la sventurata rispose. «Guadagnate uno stipendio da 1.300 euro al mese? La colpa è vostra, non mia». Elisa Esposito, la procace «prof di» che ha fatto successo su TikTok con la parola «Amioe», ora atterrata anche su Onlyfans, con la sua esternazione ha mandato in corto circuito il web. I social, tra nuovo liberismo (qui inteso nel senso della libertà di mostrare le chiappe) e vecchio assistenzialismo, si sono scannati o meglio l’hanno scannata: «Certa gente dovrebbe andare a stendere l’asfalto a Ferragosto con il sole a picco», «Subito a spalare il fango in Romagna», «Vomitevole ignorante», «Se il tuo cellulare per tre giorni non funziona, tu non sei più niente. Riflettici», «È diventata famosa per avere detto amioe e ora ...