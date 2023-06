Donne del Pd che sfottono altre donne del Pd De Gregorio | “Ma cosa dice la Papessa Schlein?”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023) “E dunque arrivato lo scontro finale fra la nuova segretaria del Pd e la famiglia De Luca… Nel grande classico ‘La faida a sinistra’, una serie che gareggia con ‘Beautiful’ per longevità anche anagrafica dei protagonisti, in questa trentaquattresima stagione irrompe Elly, esotica fin dal nome. La famosa e tanto evocatastraniera: non era difatti, fino a poco fa, neppure iscritta al partito di cui si tratta e che ora sorprendentemente guida, il Partito democratico…”. E’ affidato a Concita De, opinionista di sinistra ed ex direttore dell’Unità, l’analisi della Stampa sulla Via Crucis post elettorale del Pd, con la “faida” già in fase avanzata, dopo le speranze di pacificazione iniziali create dall’avvento della. Non c’è solo lo scontro con De Luca, “il nepotista” massimo, ma anche tutto ...