Domeniche bestiali – Gesti equivoci? Dal lancio di ciabatte al video virale di una tifosa alla finale di Fa Cup

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dicono che l’anticiclone delle Azzorre in questa fase di fine primavera inizio estate funziona come un bomber di terza categoria: fa un po’ fatica e per questo non arriva il caldo. Ma lenon lo sanno e sentono caldo lo stesso con tutti gli effetti che ne derivano: rabbia inusitata…miraggi…e qualche volta pure qualche momento bollente, tra spogliarelli e. NOVE SETTIMANE E TRE QUARTI Ci eravamo colpevolmente persi una chicca in Terza Categoria Toscana. Per la verità il tutto era passato come un semplicissimodi oggetti durante la gara San Vitale Candia–Monti, ma dall’ultimo comunicato del giudice sportivo, post ricorso, ne vengono fuori delle belle: “circa ildi oggetti in campo: ildi cubetti di ghiaccio non sarebbe ...