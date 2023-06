Dl lavoro | Pd | ' grave bocciatura emendamento su reddito donne vittime di violenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "In commissione Affari sociali si continuano ad accantonare emendamenti al Dlin attesa dei pareri sulle coperture economiche. Ma maggioranza e governo però non accantonano e bocciano un, sottoscritto dalle opposizioni, che chiedeva di incrementare il fondo per il ‘di libertà' per ledi". Lo dicono le senatrici del Pd della commissione Affari sociali Ylenia Zambito, Sandra Zampa, Susanna Camusso e Annamaria Furlan. "Pensiamo sia una scelta molto. Per combattere femminicidi e violenze servono norme securitarie, certo, ma anche e soprattutto risorse per sostenere chi, di quelle violenze, è vittima. Altrimenti sarà sempre una battaglia impari”, aggiungono.