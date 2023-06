Dl lavoro | bonus 15% per festivi e notturni lavoratori turismo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Arriva undel 15% sui compensi per ilnotturno e per gli straordinarieffettuati nella stagione estiva deidel. E' quanto prevede un emendamento al decretoapprovato dalla X Commissione del Senato. La norma stabilisce che per il periodo che va dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023 "aidel comparto del, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alnotturno e alle prestazioni distraordinario" effettuato nei giorni. Il ...

Il bonus estate per i lavoratori del turismo La seconda misura passa da un emendamento al decreto legge, ed è un bonus estate rivolto ai lavoratori del turismo. L'intervento stabilisce che

