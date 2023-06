Dita | da venerdì 9 a domenica 11 al Teatro Ghirelli

9, sabato 10 e domenica 11 giugno ultime tre repliche dello spettacolo "" , una pièce originale ed insolita, diretta da Andrea Carraro , che si svolge in un luogo, all'interno del Parco ...... sulla quale ha sviluppato una personale tecnica esecutiva interamente con le, che gli ...21 luglio - Piazza Eremitani ore 21:15 FRIDA BOLLANI MAGONI In concerto in collaborazione con Be ...... torneo Open maschile con montepremi di 5.000 euro in programma da9 a domenica 11 giugno ... Nella nostra regione si contano davvero sulledi una mano i circoli che portano avanti un'...

Bimbo si amputa due dita mentre aiuta papà a spaccare la legna VicenzaToday