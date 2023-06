Antonov ha sottolineato che sui media USA è in corso una campagna dimirata sull'attacco alla centrale idroelettrica di Kakhovka,molte insinuazioni sul fatto che la Russia ......del conduttore sul Roma Pride chiamato erroneamente Gay Pride e la suasulla ...Pride di Roma hanno detto 'Ringraziamo la regione Lazio perché sostiene chi vuole fare figli anche...Tra l'altro questa posizione del leader della Lega è in netta contraddizionequanto comunicato ...non essere confermati sarebbe un pessimo segnale rispetto anche alla campagna di...

Disinformazione con le IA, allarme di NewsGuard: triplicati in un mese i siti che pubblicano fake news la Repubblica

La disinformazione sulla maternità surrogata è ancora molta: in tanti pensano sia un modo per sfruttare il corpo di una donna e strapparle il bambino che ha partorito. In realtà, questa pratica, ...Gli articoli pubblicati da questi siti presentano in genere un linguaggio banale e ripetitivo, caratteristico dei testi prodotti dall’intelligenza ...