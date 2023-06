Diretta Italia - Corea del Sud ore 23 | formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

(Di giovedì 8 giugno 2023) LA PLATA (ARGENTINA) - L'di Nunziata si gioca un posto per la finale dei Mondiali Under 20 . Gli azzurrini affronteranno in semifinale ladel Sud. " Sono una squadra che si difende molto ...

LA PLATA (ARGENTINA) - L'di Nunziata si gioca un posto per la finale dei Mondiali Under 20 . Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Corea del Sud. " Sono una squadra che si difende molto bene con due linee da 4 e LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All. Nunziata COREA DEL SUD (4 - 4 - 1 - 1) - PROBABILE: Jun -

A La Plata, ello stadio Diego Armando Maradona, Uruguay e Israele hanno aperto il programma (i sudamericani sono in finale imponendosi 1-0) ed ora tocca agli azzurri, opposti alla Corea del Sud (la ...La cronaca live della partita Italia-Corea del Sud, valevole per la semifinale dei Mondiali U20. I ragazzi di Nunziata a caccia della finalissima.