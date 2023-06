Diretta Cagliari - Bari | ora LIVE la partita di oggi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci siamo, inizia ufficialmente la finale dei playoff di Serie B tra. Si parte in casa dei rossoblù, con la sfida alla Unipol Domus. Poi il ritorno in casa dei biancorossi, al San ...

Ci siamo, inizia ufficialmente la finale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Si parte in casa dei rossoblù, con la sfida alla Unipol Domus. Poi il ritorno in casa dei biancorossi, al San Nicola, dopo il quale verrà decretato chi tra Ranieri e Mignani

Cagliari-Bari in campo alle 20:30 DIRETTA per l'andata della finale dei play off di Serie B. La duplice sfida dirà quale formazione salirà dal campionato cadetto per unirsi a Frosinone e Genoa nel pro ...Cagliari e Bari si giocano un pezzettino di promozione in Serie A. Ranieri è senza lo squalificato Ranieri ma recupera Lapadula dalla botta alla caviglia. Mignani, senza Ricci, ritrova Mazzotta dal 1' ...