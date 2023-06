Diretta Cagliari - Bari 1 - 1 | LIVE Antenucci risponde a Lapadula

Finisce in pareggio il primo round della finale dei playoff di Serie B trae Bari . L'andata alla Unipol Domus termina 1 - 1, con il gol iniziale di Lapadula e la risposta dei biancorossi nel finale con il rigore trasformato da Antenucci . Si deciderà tutto al ...... iniziativa in occasione di- Bari Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI- BARI ] RISULTATO IN- BARI 1 - 1 102' Finisce qui!!!! 1 - 1 tra ...Dove vederla 2023 - 06 - 08 22:12:27- Bari 1 - 0(secondo tempo): cambio per entrambe le squadre, Pavoletti per Lapadula nei rossoblù e Ceter per morachioli tra gli ospiti 79' - Pavoletti per Lapadula nel, ...

Diretta live Cagliari-Bari, Calcio - Sport - L'Unione Sarda.it Unione Sarda

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Finisce con un pareggio l'andata della finale playoff. Il Cagliari parte forte: il solito Lapadula segna dopo 9’, il Bari colleziona occasioni per il pareggio ma Radunovic è strepitoso. La più ...