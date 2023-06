Diletta Leotta e il workout pre-parto | “Fare sport è essenziale”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha pubblicato un video su Instagram in cui svolge una sessione di, condividendo con i follower alcuni esercizi utili per la ginnastica pre–. La conduttriceiva, infatti, è in attesa della primogenita insieme al compagno Loris Karius: la futura mamma ha scoperto di essere incinta nel dicembre del 2022 e, fin dai primi mesi della gravidanza, non ha mai smesso di tenersi in forma. “Mobility routine: tre esercizi perfetti dacon la fitball”, si legge nella didascalia del post pubblicato ieri, 7 giugno 2023, in cui ha illustrato una tipologia di allenamento finalizzata alla mobilità di tutte le articolazioni: “Circolazione del bacino, allungamento adduttori e cat stretch”. L’utilizzo della fitball, come riportato sul sito del Centro polispecialistico ...