Digitale | arriva la Rete dei punti di facilitazione nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Gestire la propria identità, navigare in, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l'App IO o accedere all'Anagrafe della Popolazione Residente. Sono queste alcune delle attività che impegneranno i facilitatori digitali' in tutta Italia grazie alladeidi, l'iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazionedella Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l'inclusionedi almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026. Il iSottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, sottolinea che "con la firma dei Piani operativi da parte di tutte le ...