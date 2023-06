Diga Kakhovka | Zelensky | “Russi sparano a soccorritori in aree allagate”

(Di giovedì 8 giugno 2023) L'accusa del presidente ucraino: "Quando le nostre forze cercano di evacuare i residenti, vengono colpiti dagli occupanti a distanza". In corso lavori per garantire raffreddamento Zaporizhzhia Le forze russe hanno sparato contro iucraini che cercavano di raggiungere ledopo il crollo dellaNova, nella regione di Kherson sotto il controllo russo. Lo ha detto al Bild il presidente ucraino Volodymyr. Istanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata. “Persone e animali sono morti – ha raccontato– Dai tetti delle case, la gente vede galleggiare persone annegate. È molto difficile evacuare le persone nella parte occupata della regione di ...

...continuerà a correre con la sua possente portata e senza le paratie dicontinuerà tracimare dove gli argini sono bassi e le anse non riescono a contenerne il corso. La distruzione della...Inoltre l'arcivescovo di Bologna non ha mancato di manifestare "preoccupazione, tra le tante, per quello che è successo alla" di Novadove "vi sono migliaia di persone alluvionate", e ...... Mosca: "14mila case allagate, evacuate 4.300 persone" I servizi di emergenza russi hanno reso noto, questa mattina, che oltre 14.000 abitazioni sono allagate dopo il crollo delladi, ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della devastazione della regione di Kherson, con tanti paesi allagati in seguito alla distruzione della diga di Kakhovka e delle successive ...Erik Tollefsen, capo dell’Unità di contaminazione delle armi presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa: “Sapevamo dove erano i ...