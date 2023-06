Diga Kakhovka gatti terrorizzati salvati | le immagini commuoventi

Sono cinque le persone morte e 41 quelle ferite per il crollo delladi. Lo afferma il capo dell'amministrazione comunale filorussa, Vadimir Leontyev. . 8 giugno 2023Nel post al video: "Viaggio di lavoro nella regione di Kherson. Una riunione di coordinamento sulla liquidazione delle conseguenze dell'esplosione dellaidroelettrica di". Così su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Sono state discusse molte questioni importanti - prosegue - : la situazione operativa nella regione a ...Volontari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, semplici cittadini impegnati nelle operazioni di salvataggio dopo l'inondazione seguita al danneggiamento della. Sono decine gli animali rimasti bloccati in case, cortili e fattorie. Un incessante lavoro casa per casa è in corso per cercare di metterli in sicurezza non senza difficoltà perché ...

Secondo Lukashenko è stata Kiev a far saltare la diga di Nova Kakhovka per "nascondere" tre giorni di "controffensiva".