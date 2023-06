Diga Kakhovka | ancora accuse reciproce tra Kiev e Mosca

Giorno di guerra 470. Nel sud dell'Ucraina, lungo il fiume Dnipro e nella regione di Kherson, decine i villaggi sommersi per la distruzione delladi Nova. Migliaia le persone sfollate e senza la possibilità di accedere all'acqua potabile. E sale anche l'allarme per le mine smosse dall'acqua, per gli effetti che l'inondazione ..."La distruzione delladioggi mette a rischio migliaia di civili e causa gravi danni ambientali. È un atto oltraggioso che dimostra ancora una volta la brutalità della guerra della ...vedi anche Ucraina, evacuazioni zone allagate dopo esplosioneDraghi: "Strategia delirante di Putin" 'Vincere questa guerra per l'Europa significa avere una pace stabile, e oggi questa ...

Diga di Kakhovka, cosa cambia per la guerra: ecco perché i russi rischiano di perdere la Crimea ilmessaggero.it

Zuppi non ha mancato di esprimere preoccupazione per il disastro ambientale causato dal bombardamento russo alla diga Kakhovka. «Ci sono migliaia di persone alluvionate. Manifestiamo tanta attenzione ...L'inviata Stefania Battistini è salita a bordo di una piccola imbarcazione per documentare le evacuazioni. Il lavoro svolto dai volontari è fondamentale in una città sommersa dall'acqua. Ma non tutti ...