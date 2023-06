Diga di Kakhovka | Zelensky fa visita a Cherson | «Dobbiamo calcolare i danni e proteggere le vite umane» – I video

(Di giovedì 8 giugno 2023) Volodymyrha fatto, la regione inondata a seguito della distruzione di una parte dellaantistante la città, attualmente sotto il controllo delle truppe russe. In particolare, in un valico dove la popolazione viene evacuata dalle aree allagate. Ha poi preso parte a una riunione operativa con i responsabili locali, testimoniata da un filmato che ha diffuso sul suo canale Telegram. «Il nostro compito èlee aiutare le persone il più possibile», ha detto ringraziando i soccorritori e i volontari. I temi del confronto si sono concentrati sulla situazione operativa da attuare, l’evacuazione della popolazione, e l’organizzazione della vita soccorso nelle zone allagate. «È importantee stanziare ...

...affinché intervenga rapidamente e con i dovuti mezzi per salvare la popolazione di Kherson e delle zone limitrofe travolte dall'inondazione seguita alla distruzione delladi. Potete ...Le forze russe hanno sparato contro i soccorritori ucraini che cercavano di raggiungere le aree allagate dopo il crollo dellaNova, nella regione di Kherson sotto il controllo russo. Lo ...E' l'allarme lanciato dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Mariano Grossi, dopo l'esplosione delladiche rifornisce di acqua la centrale, ...

Diga di Kakhovka, cosa cambia per la guerra: ecco perché i russi rischiano di perdere la Crimea ilmessaggero.it

Guerra, gli aggiornamenti in tempo reale. L'Ucraina deve vincere la guerra o per l'Ue sarà «un colpo fatale», secondo Mario Draghi. L'ex premier aggiunge ...L’allarme sulla diga di Kakhovka, distrutta ieri in un’esplosione che ha inondato la regione di Kherson, Volodymyr Zelensky lo aveva lanciato già lo scorso novembre. Qualsiasi tentativo delle forze ...