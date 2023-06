Diga di Kachovka | tutto indica che sia un altro crimine russo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ci sono crimini talmente gravi che anche chi li ha commessi stenta a crederci. Questo è il caso del sabotaggio delladi Nova, sul fiume Dnepr, in Ucraina meridionale, che ha provocato l’allagamento di un territorio abitato da circa 50 mila persone. Sappiamo cosa sia il dolore provocato da un’alluvione, l’abbiamo appena provato in Emilia Romagna. Pensiamo a cosa possa essere il sentimento di un popolo colpito da un’alluvione, sapendo che è stata deliberatamente provocata con un’azione terroristica. La stampa internazionale è quasi unanime nell’additare la Russia quale responsabile del sabotaggio. La stampa italiana è invece, come sempre, più divisa e dubbiosa. L’unico dei grandi giornalisti/opinion maker che difende apertamente i russi è Tucker Carlson, che ha dedicato allaucraina la sua prima puntata del nuovo ...

... ovvero, l'esplosione e la distruzione delladi. Il duro braccio di ferro tra le parti è proseguito anche al Palazzo di Vetro dell'Onu, alla riunione di emergenza del Consiglio di ...Quando due contendenti in un conflitto si accusano reciprocamente di un'azione così rilevante come la distruzione delladi Nova, c'è un solo modo per avvicinarsi alla verità: capire chi ne trae beneficio. Mosca e Kiev si incolpano a vicenda di avere fatto esplodere la, situata nella zona controllata ...La notizia rimbalza su monitor e tv ancora prima dell'alba: ladi Nova"è saltata in aria" comunica il comando delle Forze armate ucraine del Sud. Il "sabotaggio" ha colpito duro la sesta ed ultimasul Dnipro: l'enorme barriera alta 30 metri ...

La distruzione della diga di Kachovka frena la controffensiva ucraina - Pierre Haski Internazionale

La segretaria dem ha fatto nominare un vice capogruppo contrario da sempre al sostegno militare agli ucraini. Se si spingerà oltre rischierà di spaccare il Partito democratico ...Scritto da Paolo Adams BBC News Kiev, Ucraina 1 ora fa didascalia foto, Le inondazioni lungo la sponda russa del Dnipro sono peggiori che ...