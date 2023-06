Di nuovo insieme | Bonolis e Bruganelli? La foto che fa impazzire tutti

(Di giovedì 8 giugno 2023) A vederli festeggiare, felici e sorridenti, sembrerebbe tornato il sereno tra Paoloe Sonia Brugarelli. Al compleanno del figlio Davide che compiva i diciannove anni, sembravano essere ancora una coppia. Attraverso le sue Instagram stories, Sonia ha reso l'idea di una bella famiglia unita: ha posato con la cognata Claudia Ruggeri e nel momento in cui Davide ha spento le candeline sulla tortahanno cantato la classica canzone "tanti auguri a te". Del resto entrambi, sia Sonia che Paolo annunciando la fine del loro matrimonio hanno precisato che non sarebbe finita la loro unione. Ventisei annili hanno portati a non essere rivali bensì complici soprattutto in un momento speciale come quello del compleanno del figlio. In un'intervista in esclusiva a Vanity Fair, la Brugarelli e ...

A vederli festeggiare, felici e sorridenti, sembrerebbe tornato il sereno tra Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli . Al compleanno del figlio Davide che compiva i diciannove anni , sembravano essere ancora una coppia . ......alla figlia Maxine e al suo nipote, a guarire il trauma generazionale che segna la loro famiglia e provano a trovare unmodo per andare avanti. Catherine Hardwicke è tornata alla regia ...I rider si sono divisi: gli italiani Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini (con Jorge Martin ) ...UN SUPERSTITE 10 ANNI DOPO Nella finale del 10 giugno un giocatore di quel Borussia sarà diin ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme al compleanno del figlio Davide: sorrisi e risate per la ex ilmattino.it

Sono nove gli appuntamenti per i Concerti in basilica 2023, la rassegna musicale estiva in programma nello scenario storico della basilica patriarcale di Aquileia (Udine), con puntate anche a Grado e ...E a Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo - già presenti in 'Strappare lungo i bordi' - si aggiungerà in 'Questo mondo non mi renderà cattivo' un nuovo personaggio, Cesare, "in realtà un insieme di persone ...