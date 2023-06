Determina procedura fuori MEPA mediante avviso pubblico soggetti esterni Utile per il PNRR

(Di giovedì 8 giugno 2023) In allegato unaper effettuare unaMercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (a presentare offerte rivolto aal personale scolastico per la selezione di esperto su percorso formativo. L'articolo .

Laregionale lo spiega in modo chiaro ". Il problema è che probabilmente non l'ha letta o ... " Attualmente è in corso alla Regione ladi Via - dichiara Cascianelli al collega de Il ...... un libro bagnato è esposto ai danni dell'acqua cheprocessi degradativi di tipo chimico, ... Questaè nata da elaborazioni successive e offre la possibilità di riflettere a mente ...... ovvero 5 giorni dalla pubblicazione delladi nomina, questo al fine di garantire ai ... ricordiamo, durante ladi selezione sarà identificato da un codice univoco non riconducibile ...