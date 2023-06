Delitto Scagni | 63 telefonate senza risposta all' Asl I tabulati inchiodano gli agenti | il killer libero di agire

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 8 giugno 2023) Emerge un dettaglio clamoroso sull'omicidio di Alice, la ragazza brutalmente uccisa a coltellate dal fratello Alberto il primo maggio del 2022. Daitelefonici risultano una marea di chiamate della madre dei due ragazzi per chiedere aiuto per il figlio. Ben sessantatrèal centro di salute mentale della Asl3 in un mese e mezzo, chiamate effettuate da Antonella Zarri. La prima chiamata della donna che compare nei- si legge su La Stampa - è datata 10 marzo 2022. L'ultima il 28 aprile, tre giorni prima dell'omicidio. Non tutte le 63 stringhe che compaiono neicorrispondono a conversazioni effettive. Ci sono, o numeri occupati. Secondo i genitori, i continui tentativi di mettersi in ...