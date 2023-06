Decreto lavoro | arriva il bonus estate per i dipendenti del settore del turismo | cosa prevede l’emendamento

(Di giovedì 8 giugno 2023) La commissione Affari sociali del senato, che si riaggiornerà il prossimo martedì per sciogliere gli ultimi nodi, ha approvato un emendamento alche introduce unper i lavoratorideldel. Dall’1 giugno al 21 settembre, per tutta la stagione, verrà previsto ai lavoratori del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, «una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alnotturno e alle prestazioni distraordinario». La misura, se confermata, riguarderà i lavoratori delprivato che nel 2022 hanno dichiarato un ...

