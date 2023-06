Damiano e Giorgia Soleri | ognuno gestisce la rottura come vuole ma lui ha ”sbagliato”

Spero che questa cosa non infici l'immagine die che possiate rispettare la delicatezza di questo momento'. Il video in cuibacia un'altra ragazza A scriverlo su Instagram è...... i media non si erano accorti di nessuna crisi fra: l'ultima loro storia su Instagram risale allo scorso 30 maggio e fino a qualche giorno fa lei gli commentava i post. La rottura, ...1 settimana fa Leggiamo sul Mattino :Soleri eDavid, lei parla con i follower e lui la riprende: "Devi farlo proprio adesso". L'articolo spiega cheSoleri ha pubblicato una ...

Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati, in un bacio (a un'altra) il suggello dell'addio TGCOM

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha annunciato sui social di essersi lasciato con Giorgia Soleri. Il motivo sarebbe scaturito dal video uscito in queste ore in cui bacia un'altra ragazza.«E' stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo». Damiano David, leader ...