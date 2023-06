Damiano dei Maneskin limona in discoteca con una ragazza Ha tradito la fidanzata Giorgia Soleri? Lui rompe il silenzio | “Ci siamo lasciati” VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il filmato di un presunto tradimento. Lui che bacia un’altrae il web si infiamma. Di chi stiamo parlando? DiDavid dei. Proprio così. Sono le prime ore del pomeriggio di oggi 8 giugno quando comincia a circolare su TikTok un filmato in cui il frontman della band romana(perché di questo si tratta) con una. Ma sarà davvero lui? L’orecchino e il tatuaggio che si intravede suggeriscono di sì. Poi la conferma ufficiale da parte del diretto interessato, che in una recentissima Instagram story ha scritto: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo, non era come volevano gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io eabbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun ...

Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video finisce sul web. «Con Giorgia Soleri ci siamo la

