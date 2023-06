Damiano David ha tradito Giorgia Soleri | soffiata clamorosa | il fermo immagine che incastra il frontman dei Maneskin

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha, questa la voce che si sta diffondendo a macchia d'olio nelle ultime ore. Ma corrisponderà a verità? Ecco la foto che lo provaè noto a tutti come ildei, la band musicale che ha letteralmente 'fatto il botto' vincendo il Festival di Saremo 2021 guidato dall'abile conduttore Amadeus. Da allora, infatti, il gruppo rock è esploso riuscendo ad ottenere diversi importanti riconoscimenti, come l'Eurovision Song Contest (e così la scorsa edizione della competizione internazionale ha potuto tenersi in Italia, a Torino) e innumerevoli premi per canzoni e video. Sono tra i pochi italiani a cantare così tanto anche fuori dal nostro Paese, in particolare in America. Come ...

La musicista, che insieme aè la più attiva sul fronte social, sta raccontando i suoi giorni di meritato relax ai suoi follower ai quali non è sfuggita la presenza, tra gli amici in ...è stato beccato mentre bacia una ragazza che non è la storica fidanzata Giorgia Soleri . Il leader dei Maneskin , nonostante sia ripreso di schiena, si vede chiaramente....Per pubblicizzare la sua nuova linea di make - up, la fidanzata didei Maneskin si è lasciata andare a delle affermazioni poco convincenti. E non è la prima volta che l'influencer ...

Damiano dei Måneskin, sul palco del Primavera Sound con un nuovo pazzesco Hair Look! Stylosophy

«E' stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo». Damiano David, leader ...Finita la storia d’amore tra il frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri. Lo annuncia lo stesso cantante sui social: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la ...