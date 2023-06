Damiano David e Giorgia Soleri Si Sono Lasciati | Ecco La Nuova Fiamma Del Cantante!

(Di giovedì 8 giugno 2023), leader dei Maneskin, esidopo un video che ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Ora il cantante pare avere già trovato unacosa sta succedendo. #maneskin ##martinataglienti, leader dei Maneskin, e, si, dopo un video che ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Nel filmato, è possibile vedere il cantante baciare con passione un’altra ragazza, durante una festa. Molti hanno subito commentato il video, parlando di tradimento ...

Martina Taglienti esi conoscono da tempo e lei negli anni ha seguito i Maneskin ovunque. In vacanza a Formentera ma anche nei tour, come quando a Pesaro era stata immortalata sotto al palco allestito per ...Chi è Martina Taglienti, la nuova fiamma didei Maneskine Giulia Soleri si sono lasciati e da qualche ora non si parla d'altro. Ma a catturare la curiosità degli utenti non è tanto l'addio tra il frontman dei Maneskin e l'influencer, bensì la ..., frontman dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati, ad annunciarlo il cantante sui suoi profili social. Giovedì 8 giugno,dei Maneskin è finito al centro del Gossip per un ...

Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati, in un bacio (a un'altra) il suggello dell'addio TGCOM

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati: lui bacia un'altra. Il video diventa virale e costringe il cantante all'ammissione ...Poi il video che immortala il frontman Damiano David mentre bacia altrettanto appassionatamente in una discoteca la modella Martina Taglienti, senza sapere di essere ripreso da qualcuno che ha poi ...