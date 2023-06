Damiano David e Giorgia Soleri | il timing della fine

Dopo gli scatti che hanno immortalato Victoria De Angelis con la sua nuova fiamma Luna a Formentera , nella giornata di oggiha annunciato la rottura con Giorgia Soleri , "costretto" da ...dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. A dare l'annuncio il cantante romano su Instagram, dopo che sui social network è diventato virale un video in cui bacia appassionatamente ...Un video rubato in discoteca ha costrettoa uscire allo scoperto e ad annunciare la fine della relazione con Giorgia Soleri . Quest'ultima era la fidanzata storica del frontman dei Maneskin: prima che diventasse virale il video ...

Si chiama Martina Taglienti, è un’amica di Victoria ed è la nuova fiamma con cui il cantante dei Måneskin starebbe “dimenticando” Giorgia Soleri ...Gossip, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. In rete un video in cui lui bacia una ragazza. Il frontman dei Maneskin su Instagram: "Non ci sono stati tradimenti".