Damiano David dei Maneskin | dopo la rottura con Giorgia Soleri bacia appassionatamente un' altra VIDEO

(Di giovedì 8 giugno 2023)nelle storie di Instagram ha confermato la fine della relazione con: il frontman deiera stato ripreso mentreva una ragazza in discoteca Nelle ultime ore è diventato virale ungirato in una discoteca in cuiuna ragazza. Pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram, il frontman deiha scritto che la relazione conè terminata da qualche giorno, sottolineando che non ha tradito la sua ex fidanzata. Ilsarebbe stato registrato successivamente alla fine del rapporto. Gli indizi sulla crisi tra...

Trae Giorgia Soleri è tutto finito. L'annuncio è arrivato poco fa attraverso i social, ma il tempismo della comunicazione è apparso quanto mai dubbio, visto che da giorni - sui social - ...Si chiama Martina Taglienti ed è la ragazza immortalata nel video, viralissimo pubblicato su Tiktok in queste ore, mentre bacia in una discoteca. Il cantante dei Maneskin subito dopo la pubblicazione di questo video ha ufficializzato la rottura con la ormai ex Giorgia Soleri . Ma chi è Martina Taglientidei Maneskin ..."E' stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo"., leader dei Maneskin , è stato paparazzato a Formentera, mentre bacia una ragazza bionda in discoteca che, evidentemente, non sembra proprio Giorgia Soleri , con cui è legato da 5 anni. ...

Damiano David e Giorgia Soleri si sono ufficialmente lasciati. L'annuncio del cantante dei Maneskin dopo il video di un bacio sul ...Fine della storia tra Giorgia Soleri e Damiano David e lei smette di seguirlo È di poco fa la notizia della fine della storia tra Damiano David e Giorgia Soleri. Prima è apparso sui social un video ...