Dalla Francia | il Milan sorpassa l’Inter per Thuram

(Di giovedì 8 giugno 2023) Marcosè al centro del mercato dio. La corsa fraed Inter per l’attaccante francese è entrata nel vivo, con i rossoneri che dopo l’addio di Maldini, hanno messo nel mirino il figlio d’arte.parlano di un sorpasso rossonero perche è uno dei parametri zero del prossimo mercato più in voga in questo momento. Secondo RMC Sport sul francese è pronto a scatenarsi un derbyese: ilavrebbe messo la freccia di sorpasso sulche aspetterebbe prima di vedere la finale di Champions League per poi gettarsi a capofitto sul mercato.si è liberato dal Borussia Mönchengladbach. Occhio però al PSG che starebbe cercando un’alternativa a Messi. SportFace.

Terrore in, ad Annecy , dove 4 bambini e due adulti sono stati aggrediti con un coltello in un parco da un migrante siriano, poi arrestatopolizia. Tutti e 4 i bambini feriti sono in condizioni "......la lungimirante idea di organizzare giochi spettacolari per cementare l'amicizia frae ... gli egiziani pasticcioni, i romani pigri, gli iberici pigri ma fieri, gli svizzeri ossessionati...I segnali, non coltimassa anche perch troppo poco resi pubblicistampa, arrivati negli ... in Alta Savoia (). Almeno un adulto e quattro bambini sarebbero "in assoluta emergenza" ...

Dalla Francia: il Marsiglia non vuole perdere Alexis Sanchez Tutto Juve

Si tratta di un tunisino 41enne segnalato dall’Interpol; operazione della Polfer con il Commissariato cittadino e quello di Frontiera È stato arrestato a Civitavecchia un tunisino 41enne che dopo aver ...Milano, 8 giu. (LaPresse) - La richiesta d'asilo presentata dall'attentatore di Annecy, Abdalmasih H., era stata respinta dalle autorità francesi perché il ...