“Da Valbondione a Gromo con visita prenotata | ma il medico non c’è” | dopo le segnalazioni apre un nuovo ambulatorio

(Di giovedì 8 giugno 2023). “Chi deve fare qualcosa è Ats, perché qui in valle c’è parecchio malcontento”, denunciava un paziente. Forse sarà una coincidenza, o forse il messaggio è arrivato a destinazione. In un articolo pubblicato lo scorso 25 maggio, Bergamonews aveva raccolto ledi alcuni residenti asulle difficoltà nel raggiungere l’del dottor Natalino Presepio a, più o meno venti chilometri di strada. O meglio: denunciavano anche e soprattutto le difficoltà ad essereti dalstesso; perché nonostante avessero preso appuntamento – sostengono – lui innon c’era. Un disservizio che si sarebbe verificato più volte, come assicurato anche dal consigliere locale Walter Semperboni (lo stesso dottor ...

Chiusa per sicurezza la strada provinciale 49 che da Villa d'Ogna si dirige verso. Deviato verso il centro di Ardesio il traffico verso la Valle Seriana. Come riporta l'edizione ...

Con l’inizio dell’estate torna il ricco calendario degli appuntamenti proposti da Turismo Valbondione. Il primo in programma ... potenti fari posizionati dai volontari della Croce blu di Gromo nei ...Le cascate del Serio sono considerate tra le più alte e le più spettacolari in Italia. Ma la loro caratteristica più particolare è un’altra: sono visibili solo cinque volte all’anno. Ecco quando ...