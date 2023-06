Da Tsushima all’Ucraina | cosa insegna la storia delle guerre e disfatte russe

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nel vocabolario russo esiste un termine molto particolare, impossibile da rendere appieno nella nostra lingua: ???????????, traslitterabile in caratteri latini come derzhavnost. Una traduzione letterale dal cirillico all’italiano vedrebbe come risultato il lemma ‘potenza’. Ma per cogliere appieno tutte le sfumature che il termine russo contiene dentro di sé dobbiamo guardare oltralpe e prendere uno dei più noti termini francesi: grandeur. Sia il lemma russo che quello francese indicano il senso di grandezza innato nello stato; senza quello, lo stato non può esistere. Non è degno di farlo. All’alba del 24 febbraio 2022, migliaia di pezzi d’artiglieria made in Russia (o meglio, made in Ussr) aprono il fuoco sulle postazioni trincerate dell’esercito di Kyiv. In un comunicato rilasciato poche ore dopo, il presidente Vladimir Putin annuncia ufficialmente l’inizio dell’Operazione militare ...