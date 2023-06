Da Roma a Bruxelles | come si muove il Ppe verso il voto

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Una battuta, o poco più, quella dell’eurodeputato leghista Marco Zanni sul passato e sul presente del Ppe (“I Popolari, quelli che da decenni mal governano in Ue a braccetto con socialisti e sinistra? No, grazie”), che non ha scalfito la strategia europea del Ppe riunito in enclave acon l’obiettivo di vincere le elezioni del 2024 e procedere ad una governance europea a trazione centrodestra in tandem con i conservatori di Giorgia Meloni. Anzi, in precedenza era stato lo stesso ministro degli esteri, Antonio Tajani, che le dinamiche europee conosce molto bene, a spiegare serenamente che la “possibile alleanza può essere fatta tra conservatori, liberali e popolari, non è possibile fare un’alleanza con il gruppo di Id”. Pronti alLa giornatana del Ppe è servita essenzialmente ad aggiungere un altro pezzo al puzzle ideale e ...