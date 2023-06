Da Piantedosi frustata all' Europa sul nuovo patto per i migranti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) L'Italia non è affatto contenta delaccordo nell'Ue sui. Il ministro dell'Interno, Matteo, al Consiglio Ue Affari interni a Lussemburgo dove è in discussione ilUe sulla migrazione e l'asilo, ha avvisato gli altri membri che l'attuale proposta non piace per nulla al governo di Roma: “Non voglio esprimere sin da subito una posizione radicalmente e nettamente contraria, però dobbiamo immaginare su alcuni punti la possibilità di negoziare ancora su un sistema europeo più sostenibile e da attuare gradualmente”.ha tracciato la strada: “Bisogna partire ad esempio, da una capacità adeguata ragionevole che vorremmo quantificabile ad esempio in 20 mila posti con moltiplicatore al massimo di due. Sul tetto annuale di capacità adeguata riterremo sufficiente la ...