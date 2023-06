Cybersicurezza | tra rischi del web e opportunità lavorative | l’Agenzia Nazionale in Sicilia 

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 8 giugno 2023)per la(ACN) sbarca in Sicilia, al fine di intensificare nelle regioni del sud la sensibilizzazione sulla tematica e per parlare di formazione, cioè di conoscenza contro i pericoli del web e di potenziamento delle competenze anche in chiave occupazionale, in un settore che schiude infinite possibilità soprattutto per i giovani. Un tema che sta da sempre a cuore...