Curriculum falso | ecco cosa si rischia | non solo multe salatissime

(Di giovedì 8 giugno 2023) Falsificare il proprioè un vero e proprio reato, un truffa eideologico, ai danni del datore di lavoro:si. Non tutti sono a conoscenza del fatto che scegliere di falsificare unè un vero e proprio reato. In molti spesso inseriscono informazioni sbagliate senza saperepotrebbe accadere in seguito. Purtroppo però spesso si sottovalutano le conseguenze pensando che mentire su le effettive competenze non sia un problema grave. Il datore di lavoro, durante il periodo di prova, può accorgersi che ci sono differenze di competenze e può decidere di controllare.accade se si falsifica un- Ilovetrading.itÈ capitato a tutti di pensare di falsificare il proprioper poter ...

...esperienza professionale del candidato è stata redatta dal computer sulla base di un... Pare che nessuno si sia accorto del. Lombardo ha dichiarato di aver agito per " far riflettere ...Tutto. Questa ricostruzione dei fatti non ha trovato finora riscontro in nessuna ... Non proprio unda scuola di giornalismo della Columbia university. Articoli più letti Come funziona ...Proprio per aiutarla, i suoi amici decidono di creare per lei un profilosui social, dove risulta laureata in Pennsylvania, con unche include anche la perfetta padronanza della ...