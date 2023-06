Csi | buon debutto nel Regionale per San Luigi di Cormano

...del Centro sportivo italiano () delle Marche e di Roma e, per la prima volta, della Società Sportiva Athletica Vaticana, un cui podista porterà la fiaccola da Piazza S. Pietro a Terni. "...... ha tenuto subito alto il ritmo guadagnando unmargine sugli inseguitori. Al passaggio in ... alle sue spalle la compagna di squadra Sara Dolmen e l'atletaBelluno Atletica Cortina Elena Alverà.sesto posto della Pol Pagnona per il trofeo di società con 781 punti, andato alMorbegno (2339 punti), con seconda e terza piazza per Gp Talamona (1658 punti) e Team Valtellina (1490 punti). ...

Debutto San Luigi Cormano ai Regionali Csi Il Notiziario

Un lungo fine settimana letteralmente da incorniciare per la ValleBelbo Sport. La società natatoriamente nicese, arrivata a Lignano Sabbiadoro per le Finali Nazionali del Campionati CSI di Nuoto con 2 ...Con le 24 staffette dei 4×50 al sabato pomeriggio e dei 4×50 misti disputati domenica 4 giugno, si è concluso a Lignano Sabbiadoro (UD), nell’acqua della piscina del Bella Italia Village, il 19° Campi ...