Cruciani sbotta | Pezzi di m Scontro sui poliziotti di Verona

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) La vicenda dirischia di gettare discredito su tutte le forze dell'ordine. Quello che emerge dall'inchiesta che ha portato all'arresto di cinqueper violenze in questura e altri 17 indagati è inquietante, con intercettazioni e testimonianze choc. Se ne parla nel corso della puntata di giovedì 8 giugno di Diritto e rovescio, su Rete 4. Giuliano Granato di Poter al popolo è d'accordo con la tesi, sollevata a sinistra, che con il governo di Giorgia Meloni "tornano i manganelli", come sintetizza il conduttore Paolo Del Debbio. L'esponente della sinistra più movimentista elenca tutte le inchieste per violenze e abusi nelle caserme, nelle questure e nelle carceri, dipingendo uno scenario che fa indignare Giuseppe. Chi ha la divisa e si macchia di certi reati "andrebbe cacciato", premette il giornalista e ...