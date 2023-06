Cristina Scuccia e Gian Maria analizzano l’atteggiamento di due naufraghi | “Mi sa un pò di strategia”

... dove si è messa in mostra anche l'ex suor. Quest'ultima ha superato Alessandra dei Jalisse in una sfida in acqua, che ha messo entrambe a dura prova, ma quando laha trionfato, ..."Cattiva": travolta dalle critiche, cos'è successo in spiaggiaLei: 'Solo falsità' Isola, Corinne Clery contro: la ribellione contro le strategie degli autori Helena Prestes in lacrime Una volta ritornata a Playa Fantasma , Helena Prestes si ...

"Non è proprio un angioletto...". Corinne smaschera Cristina Scuccia ilGiornale.it

In questi ultimi giorni Marco Mazzoli si è avvicinato a Helena Prestes e i naufraghi lo hanno accusato di strategia.Nella sorprendente intervista rilasciata a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio, confermando così le voci diffuse da Dagospia di sep ...