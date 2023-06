Cristiano Ronaldo voleva quasi 5 milioni di euro dall'Agenzia delle Entrate. Ma il tribunale gli ha dato torto

(Di giovedì 8 giugno 2023)ottenere un rimborso dell’Irpef per una cifra tra i 3,9 e i 4,8di. Ma il contenzioso con l’Agenziagli ha. Per due volte. La Corte di giustizia tributaria del Piemonte, fa sapere Il Sole 24 Ore, ha respinto l’appello del campione contro la decisione dell’AdE. La vicenda ruota intorno alla modalità di tassazione dei redditi dei diritti d’immagine. CR7, infatti, aveva presentato l’opzione al fisco italiano per entrare nel regime dei «neo residenti». In base alla legge i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100 mila. L’agevolazione può essere rivolta anche ...

voleva ottenere un rimborso dell'Irpef per una cifra tra i 3,9 e i 4,8 milioni di euro. Ma il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate gli ha dato torto. Per due volte. La Corte di ...Messi non si unirà alla pattuglia di stelle che hanno accettato le offerte folli dell'Arabia Saudita:, Benzema e Kante guadagnano e guadagneranno centinaia di milioni all'anno. ...Era opinione diffusa che Messi alla fine avrebbe scelto di giocare per l'Al - Hilal in Arabia Saudita, seguendo il grande collega e rivale di semprein una nazione in cui alcuni ...

"Mi rimangono due o tre anni di carriera - ha spiegato a proposito dei suoi piani futuri -, a quest'età è ancora più importante prendersi cura di se stessi. Poi non escluderei di comprare una squadra ...Sempre secondo il quotidiano, infatti, in questa sfilza di nomi potrebbe esserci anche quello di Rudi Garcia, esonerato ad aprile dall’Al-Nassr, squadra dell’ex azzurro David Ospina e soprattutto di C ...