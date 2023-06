Cos’è la Timeline di Maps | il posto in cui Google sa tutto di te | come usarla e come disattivarla

(Di giovedì 8 giugno 2023) È un’enorme mappa di tutti i posti dove siamo stati dal 2009 in avanti, dei negozi che abbiamo visitato, dei ristoranti dove abbiamo mangiato, dei percorsi fatti per spostarci. Qui spieghiamofunziona

... esiste più o meno dal 2009, una volta si chiamava, adesso si chiama Spostamenti e si raggiunge cliccando su.google.com . E vederlo per la prima voltaun po' uno choc. Abbiamo ......siete tornati già a scrollare sugiù col ditino sulla, ... "Dietro alla bellezza del Taj Mahal c'l'inquinamento della ... meglio che guardiate fuori dalla porta per capirequella ...CheHive Social. Hive Socialun social media che...in ordine cronologico (come Mastodon) mentre Twitter ha una...