Cosa vuole fare Meta per i contenuti pedopornografici su Instagram?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Quello diche raccomandaagli utenti permettendo – tramite il funzionamento dell’algoritmo – di entrare in reti diespliciti che vedono come soggetti i minorenni è un problema che si va ad aggiungere agli altri. I social network in generale – non solo quelli che appartengono a– sembrano essere impossibili da regolamentare in questo senso. Da quando sono uscite le prime inchieste del Wall Street Journal – frutto delle soffiate di Frances Haugen – i riflettori sono stati puntati sudi ogni tipo, da quelli che promuovono giochi d’azzardo a quelli che parlano di diete e farmaci, evidenziando anche le conseguenze che il materiale veicolato tramite determinati hashtag hanno sui giovani utenti delle piattaforme. Quest’ultima ...